Emaduslõiv ja isaduspreemia lähtuvad eeldusest, et vanemlus on üksikisiku omadus ja perekonda kui üksust ei eksisteeri. Et lapse saamine toob mehele kaasa sissetuleku tõusu, aga naisele sissetulekute vähenemise, ning suureneb abikaasade ebavõrdsus.