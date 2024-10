ERKKI TORI Millist rolli täidad Sina kriisi ajal?

Eesti laiapindse kriisivalmiduse eest vastutav riigikantselei koordinatsioonidirektor Erkki Tori ütleb oma arvamusloos, et kriisihaldus on kihiline nähtus ning vabatahtlike panust laiapindset julgeolekusse ei ole võimalik sellepärast üle hinnata. Julge pealehakkamine on pool julgeolekut.