KATRIN KIISK Eesti vajab perepoliitilist konsensust

Millalgi 2010. aasta paiku, kui kaotati rahvastikuministri büroo, küsisin toonase gümnaasiuminoorena oma emalt umbes midagi sarnast: «Ema, kas sina oskad öelda, mille järgi meie riigis ministeeriume moodustatakse? Miks on nii, et meil on eraldi ministeerium rahanduse, hariduse, sotsiaalkaitse ja isegi põllumajanduse reguleerimiseks, aga mitte rahvastikuga seonduvate küsimuste lahendamiseks? Kas mitte rahva kui sellise olemasolu pole kõige muu aluseks?» Egas emal häid vastuseid olnudki, aga ta oli kindel, et uudishimuliku noorena leian sellele küsimusele vastuse ühel päeval ise.