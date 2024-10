MARTIN EHALA Kuidas luua demograafilist purskkaevu?

Sündimus on langenud allapoole taastetaset kõikjal arenenud maailmas. Silma torkab üldine trend, et kui ühiskonna materiaalne heaolu kasvab, siis ka sündimus kahaneb.

Osalt on see seotud tervishoiu paranemisega, mistõttu valdav enamik lastest jääb elama ja saab täiskasvanuks. Seega ei pea lapsi enam saama varuga, teadmises, et osa neist paratamatult sureb.