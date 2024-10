TOOMAS KIHO Järele anda turumajanduslikule edukultusele tähendab Eesti lakkamist

Kogu Eestit hõlmav rahvuspark! Selles mõttes on sügav sisu – see tähendas üleskutset elada kooskõlas meie maa ja maastiku pakutavate ressurssidega. Et me ei tarbiks üle. Et me ei reostaks ega tröökaks oma maad ära. Et jääksime alles rahvana ning et Eesti, see kalliskivi, jääks tulevastelegi põlvedele elada ja olla ja kasvatada lapsi. See tähendanuks loomulikku ideoloogilis-aatelist jätku laulva revolutsiooni sihtidele – fosforiidisõja võiduvaimustuse jätkumist, kus ei oleks üksi ükski maa, Lasnamägede peatamist ning maa täitmist laste ja lastelastelastega, nii nagu siis lauldi.