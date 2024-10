MIHKEL KUNNUS Parajalt suur narratiiv ja täitsa positiivne programm

Möödunud nädala kolmapäeval, 16. oktoobril toimus riigikogu konverentsisaalis üheteistkümnes teaduspoliitika konverents, mis sel korral kandis pealkirja «Elujõuline Eesti – tähendus ja valikud». Tartu Ülikooli biosemiootika professor Kalevi Kull pidas seal nii tuumaka ja kontsentreeritud kõne, et see väärib eraldi Fookuse külgi, on toimetaja Mihkel Kunnus veendunud.