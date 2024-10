Peeter Koppel Vinduv Euroopa meie majandusele lootust ei anna

Veidi rohkem kui aasta tagasi palusin kohalike makroanalüütikute raskekahurväel anda kogupaugu – ehk vaadata, milline on siinse majanduse olukord ning olla toona juba üldise pessimismi taustal pigem optimistlik. Täna saate te lugeda järjekordset kogupauku samade autorite sulest ning loodetavasti paremini mõista seda, miks me oleme täna just seal, kus me oleme – ning kuhu me võiks edasi liikuda.