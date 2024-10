Tõnu Mertsina Eesti majandus on langusest taastumise kursil

Palju on räägitud sellest, et Eesti majanduse maht on püsivhindades ehk hinnakasvu mõju arvestamata kukkunud ligi viis aastat tagasi. Vähem on aga teemaks olnud see, et jooksevhindades ehk rahalises väljenduses langes meie majandus viimati neli aastat tagasi, koroonakriisi ajal, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.