Lenno Uusküla Mis on Eesti «toode»? Miks on siin hea äri ajada?

Vaja oli aga olümpia medalikandidaadi moodi pingutust. See ei tähenda üksnes sportlase trenni ehk ettevõtte efektiivsemaks muutmist, vaid reaalset koostööd treenerite, toitumisnõustajate, füsioterapeutide, arstide, PR-meeskonna ja paljude teiste vahel.

Üle pika aja jäi suveolümpialt medal toomata. Sama moodi on sära puudu ka Eesti majanduses. «Kiirustage, seltsimehed unetud, kiirustage!» kõlas «Mehed ei nuta» filmi alguses. Majanduskasvu ootamist on vähem, aga kas ka stardipaugu kõlades joostakse õige suunas? Filmis igatahes valiti kiirustades valed kandidaadid sanatooriumisse, neid sinna tegelikult ei viidud ning kui sanatooriumikandidaadid sellest aru said, hakkasid nad pea laiali ringi jooksma. Pea igal tasandil jäi puudu nii sihist kui ka koostööst.