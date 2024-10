MARTIN MÖLDER Kõigepealt sündigu lapsed

Esiteks, rääkigem asjadest nii, nagu need on, ja ärgem pisendagem seda probleemi. Üha vähenev sündimus on inimkonnale praegusel hetkel kaugelt kõige eksistentsiaalsem probleem. Kui sündimus oleks üle kogu maailma sama madal, nagu see on ühiskondades, kus see kriis on praeguseks kõige teravam (näiteks Lõuna-Korea, kus sündimus on langenud kaugelt alla ühe lapse naise kohta), siis kaotaks inimkond mõne põlvkonna jooksul miljardeid inimesi.