UURING Vanemahüvitise «kiirusepreemia» on mõjutanud sündide mustrit

Helde vanemahüvitise süsteem on Eesti rahvastikutaastet üsna kenasti toetanud. Kõige enam on see mõjutanud kõrghardusega naisi, vähendades hariduslõhet laste arvus, kirjutab Tallina Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur.