MIHKEL KUNNUS Maha fosforiit, elagu vetikad!

Rahvasuu räägib tihti vihmametsadest kui maailma kopsudest, sest seal tekkivat meile hingamiseks hapnik. Kujund on mitmeti vildakas. Esiteks ei erita kopsud hapnikku, vaid ainult imevad seda, teiseks on vihmametsade hapnikubilanss nullilähedane. Enamiku atmosfääris olevast hapnikust on tootnud vetikad.