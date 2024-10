Inimesed valivad Donald Trumpi ja Kamala Harrise vahel mitte niivõrd sellepärast, et nad usuvad nende poolt elluviidavaid poliitilisi lahendusi, vaid et nad tunnevad eksistentsiaalset hirmu vastaspoole võidu üle. Ja see on toonud valimiskampaaniasse hirmu õhutavad kuvandid – Trump kirjeldab Harrist kui marksisti, rumalat ja vaimselt ebastabiilselt isikut, demokraate aga kui totaalseid luusereid, kes on viinud riigi kaose veerele, samal ajal kui demokraadid näevad Trumpis ohtu demokraatliku süsteemi säilimisele.