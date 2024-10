JAANIKA ALTRAJA Eesti rohepööre võiks olla investeering, mitte tarbimislaen

Kas raha suunamine megaprojektidesse on õigustatud ja suurendab tegelikult säilenõtkust ning on jätkusuutlik? Korraks võib see ju riigikassasse tuua tulu, kuid hiljem peame kulukaid objekte ja taristuid ülal pidama. Näiteks toetusrahaga ostetav hiidraudtee elavdab ehitamisprotsessi ajal ehk veidi majandust, aga pärast tuleb selle ülalpidamise eest muudkui maksta. See on ju samuti siis laen – tarbimislaen –, aga lihtsalt teisel kujul – alguses on küll ehk mõnusam, aga pärast veelgi hullem.