Peeter Koppel Riigiusu evangeelium teed paradiisi ei näita

Mariana Mazzucato raamat «Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism» («Missioonimajandus: Kuu-lennu programmi juhis kapitalismi muutmiseks») on viimasel ajal meil palju jutuks tulnud. Pakub ju see raamat julge nägemuse, kuidas valitsus ja erasektor võiksid koostööd teha, et lahendada ühiskonna ees seisvad suurimad väljakutsed.