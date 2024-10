Raul Eamets Riik ise ajab Eestis laenuintressid nii kõrgeks

Kõigepealt tuleb muidugi tunnistada, et tegemist on ilmselge huvide konfliktiga, sest kirjutan pankadest ja saan samal ajal pangast palka. Minu eelis tavalugejaga võrreldes seisneb selles, et – kasutades meie rahandusministri retoorikat – mina tean pankade kohta kindlasti midagi sellist, mida teised inimesed ei tea.

Mida me siis teame? Teame, et pangad on saanud viimastel aastatel suuri kasumeid, sest euribor on olnud kõrge. Teatavasti koosneb laenumakse, mida me kõik pangale maksame, panga marginaalist ja euriborist. Euribor näitab raha üldist hinda, mida pangad juurde laenavad, et äri teha. Suur osa rahast tuleb hoiustest, aga lisaks tuleb juurde laenata ja selle eest maksta.