Erik Aru Ülikasumimaksul on pikad traditsioonid

Ülikasumimaksud on maailmas viimastel aastatel populaarsust kogunud, riigid on kehtestanud neid nii energiatootjatele kui ka pankadele.

Ülikasumite maksustamise idee on loomulikult iidvana. Valitsejad on ikka vaadanud kahtlustava pilguga, kui mõni alam on silmatorkavalt rikkaks saanud, ja pahatihti püüdnud seda vara endale krahmata. Seda iseäranis veel siis, kui nad ise on juhtunud sellele kahtlaselt rikkale võlgu olema. Selliseid lugusid on teada juba antiikajast ja ka meie ajaarvamise võimurid pole end sugugi alati tagasi hoidnud.