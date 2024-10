MEELIS OIDSALU Ärme lükka oma kaitseedu kalevi alla

Usutlesin mõni aeg tagasi üht Eesti ettevõtjat, kes ütles, et Eesti riik teeb küll pingutusi oma julgeoleku tugevdamiseks, aga välismaal ei saa keegi eriti aru, et teemaga tõsiselt tegeldakse. Ta tõi näiteks teisi agressiivses naabruskonnas majanduslikku edu nautivaid riike nagu Soome, Lõuna-Korea ja Iisrael, kes on suutnud üles ehitada tugeva riigi kuvandi.