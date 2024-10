Ehala: «Olen nõus, et tippspordis tõenäoliselt ei tule Eestis kunagi olukorda, kui me peame olema tülis selle pärast, kas üks sportlane võib naisteklassis võistelda või mitte. Aga koolispordis võib see väga hästi juhtuda, nii nagu see on juhtunud paljudes lääneriikides. Ma leian, et Eesti olümpiakomiteel on transsooliste suhtes seisukoha hoidmine väga oluline. Kui tekib hoiak, et ei ole midagi, kui teismeline noormees võistleb tüdrukutega samas klassis, siis see kahju, mis sellest Eesti spordile tekib, ja naiste võistlusspordile iseäranis, on meeletu.»