MARTIN EHALA Karjaimmuunsus marksismi vastu on kadunud

On üks parasiit – Toxoplasma gondii –, mis teeb hiired-rotid hästi julgeks, ja nii satuvad nad kergemini kassi saagiks. Parasiit vajab seda, et minna närilise organismist üle kassile. Ka inimese muudab T. gondii riskaltimaks, agressiivsemaks ning parandab ka kognitiivset võimekust (aga tal on tervisele ka kahjulikke mõjusid).