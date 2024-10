Bendell väidab oma teoses (originaalis «Breaking Together: A Freedom-Loving Response to Collapse»), et tsivilisatsiooni kokkuvarisemine ei ole enam kauge teoreetiline võimalus, vaid reaalsus, millega peame kiiresti kohanema. See kokkuvarisemine ei piirdu ainult majandusliku või poliitilise ebastabiilsusega, vaid hõlmab sügavat ja kõikehaaravat muutust ühiskonna, majanduse ja ökoloogia vahelises hapras tasakaalus.