Joosep Sibul Euroopa kipub end tehnoloogiarevolutsioonis auti mängima. Ja Eesti samuti

Kui üks kohalik poliitik rõõmustas hiljuti sotsiaalmeedias selle üle, et Euroopasse, sh Eestisse, jõuavad iPhone’i rumalamad, AI-vabad versioonid, ehk et me siin hoolime oma inimestest ja kaitseme neid, mitte nagu Ühendriikides, siis see jättis päris magushapu või isegi lihtsalt hapu maitse. Tekkis tunne, et äkki me ei teadvusta ikka veel, et meil siin Euroopas on probleem.