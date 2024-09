MEELIS OIDSALU Poliitikute peades lainetab kaitserevanšism

Mõni aeg tagasi oli poliitiliselt motiveeritud kaitserevanšism EKRE monopol, suvise laskemoonatüli järel on see pisik aga laiemalt nakatanud ka koalitsioonierakondi. Tsiviil-militaarsuhete teooria põhjal võib ennustada, et selline areng Eesti riigikaitselise atmosfääri paranemist niipea ei tõota, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.