Ehala hinnangul on kole olukord tingitud sellest, et ministrid ei ole suutelised kärpima. Koalitsioonileping lubas läbipaistvat st kulupõhist riigieelarvet. Eelarve on aga ikka tegevuspõhine paari kosmeetilise muudatusega. Et seda ei saa mingi väega muudetud, siis oleme riigi sisuliselt käest andnud ametkonnale. Roolis on ametnikkond, aga valitsus, riigikogu ja president istub tagaistmel ja püüab sealt juhtida.

Reinsalu: «Mul ei ole illusiooni, et valitsus tahab rullida esitatud eelarve esitatud kujul läbi, elades oma paralleelreaalsuses, mis paraku lahkneb eesti ühiskonna ja majanduse väljavaadete ootustest. Aga väga oluline on see, et Eesti inimesed ja huvirühmad tuleks esile ja ütleksid et valitsuse narratiivile on olemas alternatiivne käsitlus. Ja kui küsida Isamaa alternatiivist lühidalt, siis me oleme kokku pannud sellise eelarve kava, et on võimalik jätkusuutlikult opereerida ka rahanduslikult nii, et ei pea maksutõuse tegema.»