JUHAN JAVOIŠ Vabal turul inimkonnale tulevikku praegu ei pakuta

Sellesse punkti, kus me praegu asume, ei tohi me mitte mingil juhul paigale jääda. See oleks sisuliselt täiskiirusel kihutava rongi ees rööbastel seismine. Veel hullem, see on otsekui töötava höövelpingi otsas istumine, mis juba ahnelt kannikatest liha lõikab, kirjutab bioloog Juhan Javoiš.