VÄLISVANGID Priit Kama: vanglakohtade ülejääk on suhtumise küsimus

Arusaam, et Eestis on vanglakohti üle, tuleb sellest, et hiljuti otsustati loobuda pikaajalisest plaanist üle minna ühekohalistele kambritele. Kui sajandivahetusel hakkasime uusi vanglaid ehitama, siis tegime seda juba kindla plaaniga, et ajutiselt hoitakse kambris kuni kaht inimest, kuid vangide arvu vähenedes jäävad nad sinna ühekaupa. Esimese uue vangla ehitamisel Tartusse tekkis sellest linnavalitsusega arusaamatus, miks 500-kohalisse vanglasse 1000 vangi pannakse.