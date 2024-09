VÄLISVANGID Justiitsminister Liisa Pakosta: poliitilist otsust vanglakohtade rentimiseks veel ei ole

Riigikontroll tegi eelmisel aastal justiitsministeeriumile ettepaneku vaadata üle kokkuhoiuvõimalused vanglate majandamisel, sest vangide hulk on langustrendis. Suvel koostaski justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) valitsusele sellekohase memo. Kõige rohkem vastukaja on leidnud ettepanek rentida vabad pinnad mõnele välisriigile. Minister on sel teemal kohtunud ka ametikaaslasega Suurbritanniast.