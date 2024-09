MIHKEL KUNNUS Heaoluühiskonna eeldused on kadumas

Kui Peter Zeihanit miskipärast filosoofiks nimetada, siis oleks ta poliitikute ja tegudeinimeste filosoof, seega peaaegu mõisteline vastuolu. Sest erinevalt stereotüüpsest filosoofist ei saa teda tõrjuda kärsitult nähvates: «Ja-jaa, see kõik on väga huvitav, aga mul on vaja hoopis teada, mida ma tegema peaks, milliseid aktsiaid ostma, mida talveks varuma? Kas valima pelleti-, gaasi- või elektrikütte?»