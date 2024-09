FOOKUS Sellest, mis tegelikult meie majanduse väljavaateid määrab

Inimkonna ajalugu on kumuleeruvate kõrvalnähtuste ajalugu, võiks mõru muigega kokku võtta Peter Zeihani täpse alapealkirjaga raamatu «Maailma lõpp on alles algus. Globaliseerumise kokkukukkumise kaardistamine». Inimene teeb midagi ning sellel tegevusel on nii palju ja kaugele ulatuvaid tagajärgi ja kõrvalnähtusi, et need ulatuvad mõjult suure kaarega üle selle, mis algselt plaanis oli. Selline inimese kavandamissuutlikkust alandav üldistus kehtib mõistagi ainult teatud lähenduses – näiteks tubast mööblipaigutust planeerides saab inimene tihti päris hästi hakkama –, aga inimkonnana tervikuna oleme praegu jõudnud punkti, kus kaudsed mõjud ja kõrvalnähud on kuhjunud täiesti määravateks, energia- ja tooraineallikatest demograafiani.