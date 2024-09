Olen viimasel ajal mõnes artiklis ja intervjuus viidanud põhiseaduse preambulile. Kommentaare lugedes olen aga kahetsusega märganud, et põhiseadus, mis on meie riikluse nurgakivi, tekitab lugejates ülevate tunnete kõrval ka pahameelt. On isegi öeldud, et see on ainult paber, mida keegi ei täida ja mida ei julgetagi enam tsiteerida.