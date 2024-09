LAURA VÄLIK Tasaarengu rakuke idaneb praktiseerides seda, mille nimel töötame

Võromaal Sänna Kultuurimõisas 19.–21. juulini läbiviidud tasaarengu suvekool «Hea elu ehk individualismist koostegemiseni» tõi kokku tasaarengu teadjamad ja vähem teadjad. Mitmete tähtsate väärtuste hulgas tähendab tasaareng ka ühiskondlikku protsessi, mida on võimalik lahti mõtestada vaid üheskoos ehk just koos tehes.

Mida tähendab koostegemine? Kui üks arvab, et sihtkohta jõudmiseks on vaja keerata vasakule ja teine paremale, on vaja ühist arusaama sellest, kuidas suunavalikus kokku leppida. Suvekooli esimesel kohtumisel sõnastatigi ühiselt see, kuidas suvekooli vältel toimetada (nt kuivkäimla pealepanu asjus) ja arutelusid pidada (nt arvamuste lahknemise korral). Kuigi suvekoolis kohtuti koostegemise vaimsusest kantuna – sest nii dikteeris ka pealkiri –, vajas vaimsus õhulise nähtusena sõnadesse seadmist.