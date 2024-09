PEETER KOPPEL Ükssarvikujaht pole enamikule jõukohane

Ükssarvikujahil osalemine on ju ahvatlev! Maagiliste ettevõtete lubadused, mis peaks investeeringu vähemalt kümnekordistama ja veel maailma ka muutma, kõlab investorile kui Vivaldi esimesel päikselisel kevadhommikul. Ilus, kuid nii investeerimine pole jaeinvestorite jaoks nagu sina ja mina mõistlik. Kuidas nii? Esiteks (äri)geeniusi on vähem, kui tundub. Iga Steve Jobsi kohta leidub paras ports Steve Blobse – iduettevõtete asutajaid, kes valdavad peamiselt võimet presentatsioone teha ning tahvlile lennukaid äriplaane joonistada. Kui sellised tegelased jõuavad oma rahaküsimisega sinu ja minuni, on juba midagi valesti, sest see tähendab, et nad pole seda raha mujalt saanud!