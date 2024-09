MIRKO KIKKAMÄGI Idufirmadesse investeerimine ongi väga riskantne

On 2027. aasta ja tüüpiline sombune septembrikuu esmaspäev, vihm peksab plaginal Tallinna kesklinna klaasist kõrghoone akendele, kuid õnneks seinal olev kell juba viitab, et peatselt saabub ka kaua oodatud lõunapaus. Või mis kaua oodatud, on üks neist sinistest esmaspäevadest ja kontorisse jõuti vaevu kella kümneks, ning ka siis suunduti esmajoones kööki kohviaparaadi juurde. Ja see kõik olekski nii tülgastav, kui sa ootamatult ei avaks silmi ega taipaks, et sedapuhku on see võõras mure. Nimelt, sina oled ju Seišellidel, kuhu tulid detsembrini Eesti suve pikendama, endal selja taga juba selle aasta kolmas edukas exit idufirmast, kuhu omal ajal sai sõbra eeskujul teise samba pensionifondist välja võetud raha investeeritud.