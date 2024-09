MEELIS OIDSALU NATO käsitleb Poola ja Türgi enesekaitset erinevalt

Poola välisminister Radosław Sikorski avaldas 2. septembri Financial Timesile antud intervjuus oma isiklikku seisukohta Poola õhukaitse korralduse muutmise vajaduse asjus. Ta rõhutas Poola põhiseaduslikku õigust tulistada enesekaitseks alla Ukraina õhuruumi tunginud Venemaa rakette ja droone, kui need lendavad liiga lähedale Poola piirile.

Sikorski avaldust on nähtud kui reaktsiooni 26. augustil ilmnenud väidetavale Vene drooni tungimisele sügavale Poola õhuruumi, mis küll hiljem kinnitust pole leidnud. See ei muuda iseenesest kehtetuks välisministri väidet, et rakettide tabamine suuremal kõrgusel Ukraina kohal vähendab riski Poola tsiviilisikutele.