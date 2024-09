Kas on eal varem olnud nii suurt vabadust eksida? Sest kõigil meile teada aegadel on traditsioon, usk, võim ja ühiskondlikud raamid hoidnud inimesed määratud rajal ning eri võtetega teada andnud, et siitsaadik ja mitte rohkem. Täna ei ole segaduses mitte üksnes vanemad, vaid suurem osa täiskasvanuist, kuivõrd meilt kõigilt on võetud tõde teadnud õpetuste, väärtuste ja seaduste kaitse.