MIHKEL KUNNUS Suvepealinna kanti ähvardab taas metanoolitragöödia

See, et ametliku rohepöördega läheb lahti suuremat sorti rohepesu, oli ja on täiesti ilmne. Selline sedastus ei tähenda tingimata misantroopset küünilisust, vaid inimlike ettevõtmiste komplekssuse teadvustamist.

Tihti juhtub mingit sorti rohepesu täiesti pahaaimamatult ja siiralt parimate püüdluste juures. Näiteks tuntud roomaklubilane, sinimajandaja ja ökovisionäär Gunter Pauli, kelle püüdluste siiruses pole vähimatki põhjust kahelda, on tunnistanud, et talle tundusid 1990. aastatel tema toonased ettevõtted ja algatused väga rohelised ning põhinevat ökoloogilisel ärimudelil. Ta tootis ise energiat, hoolitses jäätmete eest, ja kasutas biokütuseid. Ta arvas ise ja arvasid paljud teised, et ta on rohelise majandusmudeli guru.