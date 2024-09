Leiame, et on täiesti vastuvõetamatu selle aasta aprillis tehtud linnavolikogu otsus detailplaneeringu algatamiseks ja see, kuidas ala valikul linna puhkemetsadest üle sõidetakse. (Jah, kohaliku omavalitsuse planeerimispuudustele on regionaal- ja põllumajandusministeerium juhtinud korduvalt Pärnu linnavalitsejate tähelepanu.) Kõrvalepõikena tasub ikka ka meeles pidada, et Euroopa turgudel on raadamismääruse järgi keelatud müüa tooteid, mille saamiseks on kasutatud tooraineid metsade raadatud või degradeeritud aladelt.