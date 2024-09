Peeter Koppel Pagaritöökoja asi on saia küpsetada!

Lugesite pealkirja. Mõtlesite, et oot-oot – aga mida siis pagaritöökoda veel tegema peaks? Leiba? Vaadake, kui me viime mastaabid suuremaks, siis vahepeal näis, et ettevõtted peaksid aktiivselt tegelema ka n-ö maailmaparandamisega. Lühend ESG (Environmental, social, governance) tähistas raamistikku, kus piltlikult öeldes paistsid pagaritöökojale tekkivat kohustused maailma paremuse suunas nügida ja inimesi õigesti elama õpetada.

Kõlab ju täitsa hästi? Miks ma siis ütlen «vahepeal»? Aga sellepärast, et Ühendriikides on kirjeldatud lähenemine ja isegi vastav lühend vaikselt, kuid kindlalt looklemas loojangu poole. Ja te teate ju küll, et üle Suure Lombi toimuv jõuab ühel hetkel ka meile. Aega läheb tavaliselt poolest aastast nelja aastani, sest teatavasti oleme me aeglased ning eurooplaste egod ei luba neil suunda korrigeerida sageli ka siis, kui betoonsein otse ja kahtlase kiirusega läheneb.