Käsi pulsil Raul Eamets: meil käib rahva hirmutamine

Kalle Muuli sõnul näitab rahandusministeeriumi prognoos, et kui valitsuse maksu- ja kärpemeetmed rakendada, oleks majanduskasv üle ühe protsendi madalam: «Valitsus vägisi või nagu kiusu pärast tahab meie majanduskasvu alla kiskuda.»

Eamets: «Valitsuse strateegiline eesmärk on ainult üks – eelarve tasakaal. Ja see on vale eesmärk, sest eelarve tasakaal on vahend millegi saavutamiseks – heaolu kasv või konkurentsivõime tõstmine. Aga meie oleme tõstnud meetodi esimesele kohale. Minu teada ei ole ühtegi riiki Euroopa Liidus karistatud, kes on ületanud 3-protsendilise eelarve puudujäägi piiri. Aga meil käib selline rahva hirmutamine – kui te olete halvad lapsed, siis jõuluvana annab teile vitsa.

Kui rahandusminister ütleb, et meil ei ole muid variante, siis on see põhimõtteliselt vale, lisas ta. Variante on, aga praegune kärbe on raamatupidamislik, see tehakse ära ilma mingi probleemita. Kui tahame reaalset mõju, siis peaks kärbe olema 20 protsenti,» ütles Eamets.

Isamaa ja sotside tüliõun

Nädala pärl on muidugi Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes järjekindlalt toetab venemeelsete immigratsiooni Keskerakonnast oma ridadesse. Tore, et Keskerakonnas jääb selliseid vähemaks. Ja et sotsid oma suure sallivuse religiooni kütkes on valmis kõigile andestama, välja arvatud neile, kes võrdõiguslikkust kritiseerivad, on sotsidele täiesti iseloomulik.