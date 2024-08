REIN TAAGEPERA Kas anda lapse esindajale valimistel lisahääl?

Mõttel anda ka lapsele esindaja kaudu hääleõigus on jumet. Ülemaailmselt on demokraatiast saamas gerontokraatia, vanurivalitsus, selles mõttes, et valijad vananevad. Erakondadele asetab see surve pakkuda rahuldust pigem eakate kui laste vajadustele.