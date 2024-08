Erik Aru Maailmast leiab rahatarkuse suunamudijaid igale maitsele, ka päris esoteerilisi

Üheks populaarseks finantsguruks on aastakümnetega kujunenud Berkshire Hathaway juhatuse esimees Warren Buffett, kellekujulised lelud olid müügil ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul Omahas tänavu mais. foto: Scott Morgan/Reuters/Scanpix

Ei maksa arvata, et Eesti finantssuunamudijad kuigi palju oma peaga välja on mõelnud – ja miks peakski? Maailm on täis kõikvõimalikke tegelasi, nii neid, kes annavad üldisemat rahanõu, kui ka neid, kes soovitavad, milliseid aktsiaid osta ja millistest hoiduda, kirjutab arvamustoimetaja Erik Aru.