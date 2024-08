Peeter Koppel Olümposel pole jumalaid

Tänaseks oleme juba paar aastat elanud keskkonnas, kus rahal on jälle hind. Kontrast varasema veidi enama kui kümne aastaga on pea kõigi jaoks ilmne. Isegi ebameeldiv, kui soovite. Ometi on praegune keskkond normaalne, sest «tasuta raha» või tegelikkuses pigem «äärmiselt odav krediidiressurss» on olemuslikult vale juba ainuüksi sellepärast, et lahutab raha hinnast selle kõige olulisima komponendi ehk riski.

Vähesegi mõtlemise puhul on võimalik mõista, et maailm ei toimi nii, et riski ei ole. Alati on. Seega ajutine riskivaba maailma teesklemine lõi ka märkimisväärses koguses igasuguseid anomaaliaid. Sisuliselt võib öelda, et teekond (peaaegu) tasuta raha poole tähendas seda, et käivitus protsess, kus üha suurem kogus raha ajas üha kõrgema riskiga taga üha madalamat tootlust. Mainitud teekonnal tekkis sellele rahale piisavalt abilisi, kes selle tootlust otsiva raha suunda aitasid mudida.