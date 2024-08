FOOKUS Bundestagi liige: Berliinis otsitakse võimalusi Ukraina toetuse vähendamiseks, sest Vene-suunaline naivism pole kuhugi kadunud

Ukrainat häälekalt toetavaid poliitikuid jääb Saksamaal üha vähemaks. Bundestagis on ehk 200 parlamendiliiget 630st, kes on kindlalt Ukraina toetamise poolt. On äärmiselt keeruline argumenteerida Ukraina püsiva sõjalise toetamise poolt patsifistlikus ühiskonnas, mis on suuresti rahulolev ega soovi mugavustsoonist välja tulla. Ei teadvustata, et kui Venemaa peaks sõja võitma, satuks ohtu kogu meie elukorraldus.