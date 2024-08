MEELIS OIDSALU Kaja Kallase olulisim ülesanne on MRP vaim Berliinist välja kupatada

Kiesewetter on Saksa opositsioonierakonna CDU juhtivliige, kelle erakondlikes huvides on näidata praegust valitsust saamatu ja algatusvõimetuna. Ometi ei paljasta ta oma intervjuus midagi uut, vaid kinnitab üle kõik selle, mis lääne meedias juba korduvalt kõlanud. Osa Saksamaa eliidist elab endiselt ilmselgelt soovmõtlemise udus, sest soovmõtlemine on toonud seni Saksamaale majandusliku tulu (odav energia Venemaalt ja veel odavamad tarneahelad Hiinast) ning võimaldanud kaitsekulu kunstlikult madalal hoida.