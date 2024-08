MARTIN EHALA Vingumine kui vihakõne

Eesti ajaloo pöördepunktides on alati leidunud neid, kes on öelnud: «Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel» või «Ükskord me võidame niikuinii!» Aga mitte täna. Täna me vingume.

President Toomas Hendrik Ilves ütles oma pidupäevakommentaaris, et vingumine pole kohane riigis, mis on nii edukas nagu Eesti. Ja eeskuju võiks võtta USA demokraatidest, kes on oma kongressil üdini positiivsed, kuigi nende vastas on Trump ning kõik on nii õudne, vastik ja halb.