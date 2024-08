Värske kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ehmatas kõiki ökoloogiliselt haritud inimesi plaaniga anda roheline tuli puuistandustele ehk avada võimalus elurikkuse suuremahuliseks kahjustamiseks olukorras, mis on niigi kriitiline. Sellest on juba palju kirjutatud, ja põhjusega. Aga ma tahaks rääkida teisest õnnetusest, mida see seaduseelnõu ähvardab põlistada – vesinikuenergeetika, nn rohelise vesiniku laialdase kasutuselevõtu.