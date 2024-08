MIHKEL KUNNUS Vesinik on rohepöördes ränk probleem, mitte lahendus

Usk, et vesinikutehnoloogiad on tulevikutehnoloogiad, ulatub 19. sajandisse. Aga see ei ole koht, kus ironiseerida või manada näole üleolev haritlastülpimus. Vesinikutehnoloogias ongi olnud suuri arenguid ja vesinikutehnoloogiate arenguta poleks toimunud ka inimkonna pöörast kasvu 20. sajandil.