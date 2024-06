Käesolevas, Fookuse suvepuhkuse eelses kokkuvõttenumbris tutvustab Eesti Rooma Klubi liige Kaupo Vipp Olduvai teooriat. See kõlab väga peenelt, aga sisu on printsiipidena väga lihtne.

Sadade ja tuhandete aastamiljonitega ladestus maakoorde mitmeid kõrge kasutusväärtusega ressursse, näiteks suure energiasisaldusega ühendeid (fossiilkütused) ja suure metallisisaldusega maake. Vähegi inimlikus ajaskaalas on need ressursid taastumatud – seega ammenduvad – ning seega on energia- ja materjalikulukal tsivilisatsioonil üks võimalus, korduskatseid pole. See üks võimalus on parasjagu töös ja läbi saamas.