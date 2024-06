KAUPO VIPP Fossiilkütustele ja taastumatutele maavaradele toetuvat tsivilisatsiooni saab luua ainult ühel põgusal korral

Rohkem kui sajand on progressinarratiiv kõnelenud meile inimkonna suundumisest kosmilistesse avarustesse. See oleks justkui iga tehnilise tsivilisatsiooni enesestmõistetav siht, triumf, millele loob aluse intellekti üha kasvav tase. Ja vastupidi: kui see meil korda ei lähe, oleks see kui inimintellekti fiasko, meie kui liigi läbikukkumine.