Udo Schneider Hinnavahelepinguid on naeruväärne nimetada toetusteks

Taastuvenergiaprojektide rahastamine ei ole lihtne ega kiire ülesanne. See on pikk ja aeganõudev protsess, mis nõuab hoolikat planeerimist ja kogenud teostust. Arendajad peavad arvestama, et rahastusega kaasnevad kõrged hoolsuskohustuse nõuded ja vajadus valitsuse toetuse järele.

Euroopa kavatseb sel aastal panna enampakkumisele üle 50 gigavatti avamere tuuleenergiat – see on selge signaal, et avamere tuuleenergia on elujõuline ja jätkusuutlik energiaallikas. Kuid see tähendab omakorda väga suurt nõudlust tuuleparkide ehituseks vajalike komponentide järele ja seega ka hinnatõusu. Nii peavad uued turud tegutsema kiiresti, et võimalust ära kasutada, kuid samas tuleb luua raamistik, mis on piisav vastavate alginvesteeringute ligimeelitamiseks.